新冠肺炎持續延燒，各界皆不敢掉以輕心，因應嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，高雄地檢署與橋頭地檢署配合法務部，27日成立聯合防疫處理小組，成立當日立即建立通訊軟體群組，提升意見交流及訊息提供的效率，方便迅速應變及處理緊急狀況。

為確保足以應付各式狀況，警察局、法務部、調查局、內政部、海巡署、衛生局、財政部、消保官等13個相關單位均加入聯合防疫處理小組。同時因應疫情所需，移民署高雄專勤隊、行政執行署高雄分署、公平交易委員會南區服務中心，全部都會納入聯合防疫處理小組成員，建立全面性的聯繫窗口，全力查處涉嫌違反傳染病防治法、新冠肺炎特別條例等相關刑罰案件。

由於高雄市地緣關係，市內同時有國際機場、商港和漁港，因此邊境防疫也會是防疫處理小組的核心任務，若有違反經調查懲處後，卻於逾期未繳納罰鍰者，將透過防疫處理小組聯繫處理儘速移送行政執行署高雄分署，迅速依法強制執行，彰顯公家機關對於此次防疫工作的重視。此外，偵辦時所查扣的防疫物資，將會依照物資不同，轉為主管機關的徵用或迅速辦理拍賣變價。

高雄地檢署與橋頭地檢署共同呼籲民眾，應配合中央流行疫情指揮中心之各項防疫措施，進行居家檢疫、隔離，確保自主防疫足夠，注意自身身體狀況，切勿捏造、散播傳染病疫情不實訊息，對於防疫物資不可囤積或藉機哄抬價格，賺取不義之財，以免觸法。

(中時 )