台東越籍女大學生發燒 初判一般感冒回校自主管理 17:262020/02/29 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防車消毒。（資料照片／楊漢聲台東傳真） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎延燒，一有動靜草木皆兵，28日深夜11時許，某學校1越南籍學生發燒達38.5度，消防局接獲學校通知，不敢大意立即派救護車送診，在負壓隔離病房接受診斷，所幸只是一般感冒虛驚一場，學生已經返校自主管理。 消防局接獲通報不敢大意，派遣救護車前往校園將女學生送醫，接送的醫護人員全副武裝著隔離裝備，以最高標準來應對，送抵醫院後也立即對救護車進行消毒，避免可能疫情傳播。 (中時 ) #學生 #自主 #救護車 #新冠 #新冠肺炎 #自主隔離 # 武漢肺炎 # COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸新冠肺炎逾2700死！廣告小妹曝實際數字「比官方多15倍」 18:132020/02/27 娛樂 浙江麗水最後3名新冠肺炎確診患者出院 實現疫情清零 20:052020/02/27 兩岸 不斷更新》韓再增315確診 總計2337例 09:152020/02/28 國際 新冠肺炎疫情趨緩：口罩要戴多久？ 專家解答「時間點曝光」 13:272020/02/28 國際 澳門警報解除！連23日無新病例 下周恢復正常辦公 13:202020/02/28 國際 有信心！庫克：疫情已受控 蘋果準備復工 15:392020/02/28 國際 第33例疑大阪染疫 網友怨氣大爆發 22:062020/02/28 政治 別烏鴉嘴！美衛生單位對疫情發言 需經副總統同意 07:002020/02/29 國際 韓人氣歌手驚傳工作人員確診新冠肺炎 金請夏突竄熱搜 00:212020/02/29 娛樂 義大利伊朗疫情升高 美警示非必要勿前往 11:372020/02/29 國際 社會熱門新聞 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 被嗆陸員工害生意差！基隆廟口上演 「鼎邊銼VS.奶油螃蟹」全武行 - 社會 女游泳被「精子」滲入會懷孕？醫曝真相 - 社會 美術館有露臺激戰 大賣場也上演活春宮 - 社會 乾妹被騙砲 乾哥相挺遭20多人砍殺丟包 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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