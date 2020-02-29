新冠肺炎延燒，一有動靜草木皆兵，28日深夜11時許，某學校1越南籍學生發燒達38.5度，消防局接獲學校通知，不敢大意立即派救護車送診，在負壓隔離病房接受診斷，所幸只是一般感冒虛驚一場，學生已經返校自主管理。

消防局接獲通報不敢大意，派遣救護車前往校園將女學生送醫，接送的醫護人員全副武裝著隔離裝備，以最高標準來應對，送抵醫院後也立即對救護車進行消毒，避免可能疫情傳播。

(中時 )