愛在二林木棉花季今天起在二林、溪湖交界處，東螺溪西岸木棉花道登場，主辦單位二林鎮公所在現場還貼心設置多處拍照打卡裝置。（謝瓊雲攝）

位在二林與溪湖兩鎮交界的東螺溪西岸，北起溪湖橋南至代馬橋，全長近1.5公里的產業道路兩旁種植木棉花樹，今年因暖冬提早在初春盛開，吸引大批民眾利用連假前來賞花打卡、捕捉美景。（謝瓊雲攝）

東螺溪西岸木棉花道、東岸則種植整排台灣欒樹，依季節更迭輪番在春、秋盛開，水岸景致美不勝收。（謝瓊雲攝）

位在二林與溪湖兩鎮交界的東螺溪西岸，北起溪湖橋南至代馬橋，全長近1.5公里的產業道路兩旁種植木棉花樹，今年因暖冬提早在初春盛開，吸引大批民眾利用連假前來賞花打卡、捕捉美景。（謝瓊雲攝）

南彰化鄉鎮有多處木棉花秘境，往年多在三、四月盛開，今年因受暖冬影響提前在二月下旬開花，讓人提前感受到春天的來臨。（謝瓊雲攝）

拚水岸觀光！俗稱舊濁水溪的東螺溪，全長約34公里，流經南彰化7、8個鄉鎮，彰化縣長王惠美表示，將積極整治東螺溪，讓水岸環境再生，重現彰化母親之河─東螺溪之美，打造休閒觀光新亮點。

東螺溪兩岸溪畔道路行道樹，廣植木棉花、苦楝樹和台灣欒樹，隨季節更迭開花，春天綿延近1.5公里的橘紅木棉花道、綻放淡紫色苦楝花，秋天則有欒樹金黃色花海，隨季節更迭陸續綻放，美不勝收。

今年因暖冬，位在二林鎮、埤頭鄉，東螺溪西岸、南岸的木棉花提早盛開，彰化縣政府攜手二林鎮公所、埤頭鄉公所辦理木棉花季活動，29日從溪湖橋到代馬橋全長1.4公里的木棉花道吸引大批民眾前來賞花，熱鬧滾滾。

王惠美表示，東螺溪是彰化縣母親之河，富有生態與美景，是彰化重要的溪流和農業灌溉水源，縣府將積極進行整治，希望未來成為親水景點，屆時串連起來成為南彰化旅遊特色景點，讓更多民眾到二林、埤頭和竹塘等秘境賞花、嘗美食、品美酒，留下美麗回憶。

縣府指出，東螺溪水岸環境再生計畫，除了淨化水質，沿岸環境、人行道與自行車道和空氣汙染的改善等，連結東西兩岸交通，未來也將增設賞鳥觀景平台、假日市集廣場與環境教育場所，進而串連周邊鄉鎮休閒產業鏈，打造南彰觀光新亮點。

(中時 )