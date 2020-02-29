謝瑞裕博士（左），致力研究紅薑黃的多元化利用。（廖志晃攝）

新冠肺炎疫情蔓延，民眾聞之色變！台灣研究薑黃的專家、中國醫藥大學助理教授謝瑞裕指出，根據國際醫學研究發現薑黃素可以抑制病毒的活性，還可調節人體免疫力， 降低病毒侵害的風險。

謝瑞裕指出，台灣生產的紅薑黃，含有高量的薑黃素、薑黃精油及薑黃多醣，其中薑黃素更是日本皇金薑黃與秋薑黃的30倍以上，因此建議民眾平常食用台灣紅薑黃，提升個人體力，也是防疫最佳的營養及保健食品，而且對身體健康無負擔。

目前在南投已有業者以專利栽培方法，生產純淨天然藥用的紅薑黃，並取得MOA有機驗證與SGS 473項農藥檢驗合格無殘留，並通過SGS 880項食品安全檢驗合格。

謝瑞裕輔導的「豐滿生技精緻農場」團隊，研發的「博士紅薑黃」系列產品，包括紅薑黃、紫鬱金、五穀養生飲、薑黃麵線、薑黃拉麵、薑黃黑糖等，參加國內外比賽得獎無數，而且已行銷歐、美、亞洲等國家。

豐滿生技農場董事長楊銀棗表示，博士紅薑黃堅持MIT台灣在地生產、堅持保健級品質，保留天然無添加，就是受到海內外消費者青睞的關鍵。

(中時 )