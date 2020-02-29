29日中央流行疫情指揮中心公布國內再增5例新冠肺炎確診案例，第35例為1名清潔人員、第36到38例是3名護理人員，39例為北部60多歲女性，再確診前曾到杜拜、埃及旅行，因此同團的36人目前也已收治負壓隔離病房治療中。

這名北部60多歲女性在1月29日至2月21日與親友跟團至杜拜、埃及旅遊，同團旅客除了個案之外共有36人，個案2月20日於埃及旅遊時出現喉嚨痛及咳嗽症狀，21日返國後至診所就醫，26日咳嗽加劇，且出現胸悶、肚子不適及嘔吐症狀等情形，於28日就醫並採檢通報，檢驗後今日確診，目前收治負壓隔離病房治療。研判於境外感染的可能性較高，衛生單位將進一步調查個案旅遊行程，並持續追蹤個案同團其他旅客、親友及就醫接觸者之健康情形。

至於第35到38例為昨日公佈第34例確診前，於北部某醫院之接觸者，35例於醫院急診工作時曾接觸34例，其餘36到38例皆為34例確診前往住院病房之護理人員，4人陸續在2月18日至25日出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，為一起群聚感染。

(中時電子報)