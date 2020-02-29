新冠肺炎在美國累計63例確診病例，美國總統川普痛批民主黨，不僅將新冠肺炎「政治化」，還利用新冠病毒「騙局」來傷害他和他的政府。在各國提高防疫尋求解方之際，川普卻還熱中於選戰以及口水戰。

根據美國財經新聞頻道CNBC報導，川普在南卡羅來納州北查爾斯頓（North Charleston）的競選集會上說：「民主黨正在將新冠病毒政治化。」

他痛批民主黨利用通俄門來打擊他，但效果不太好，接著民主黨又想用彈劾騙局，而「這（新冠肺炎）就是他們的新騙局」。

談到美國政府的防疫措施，川普稱美國防疫陣線是由「世界上最優秀的專業人員」共同組成，且美國政府「必須非常非常認真看待它（新冠肺炎），也正在為最糟情況預做準備。我們會盡一切所能防堵疫情，並防止那些病原攜帶者入境，我們別無選擇。無論是正在談論的病毒或是其他眾多公衛威脅，民主黨開放邊境的政策都直接威脅所有美國人的健康和福祉。」

美國目前有63例確診病例，其中加州確診病例達10例，大多數病例為「鑽石公主號」遊輪上的乘客及從武漢撤離的僑民。另外，搜尋引擎巨擘Google公司對外證實有一名瑞士員工確診，公司已限制員工前往義大利、日本、伊朗及南韓出差。

(中時 )