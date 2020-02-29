羅宏正和鍾瑶和在台視、三立偶像劇《跟鯊魚接吻》有場強吻戲，本來以為第一次的吻是霸王硬上弓會尷尬，但他們專業也專注這場戲，反而很快就拍完。令鍾瑶最難忘的吻戲是有次跟剛抽完菸的男演員拍吻戲，對方剛抽完菸想要用其他食物蓋住嘴裡的菸味，反而欲蓋彌彰，那個味道更讓人覺得不舒服；有一次和另一位男演員在海邊沙灘上擁吻，但是沙子一直跑到嘴裡，邊吐沙邊接吻，笑稱變成「吐沙男之吻」。

鍾瑶先前跟羅宏正的好兄弟子閎拍吻戲前大啃螃蟹，子閎當場對她大喊：「有一隻大螃蟹在我面前啊。」羅宏正事後笑虧子閎親完有沒有覺得味道很鮮。現在遇到疫情的非常時期要拍吻戲，鍾瑶打趣說要親之前，會先拿酒精狂噴羅宏正的嘴巴消毒，她更打著主意說，如果因為這樣中標，編劇要負責了，因為她必須要休息2個禮拜。

羅宏正這次拍吻戲是否也有感受到特別的味道？他說，這次接吻只是嘴脣碰一下，聞不出嘴巴裡的味道，但可以聞到鼻息間有甜甜的香味，在一旁的鍾瑶不好意思的說，那是因為她剛吃完下午茶的甜點，也故意假裝安慰羅宏正要慶幸這次她是吃甜點，而不是吃龍蝦、臭豆腐。

(中時 )