新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，中國宣稱已掌握疫情，且確診人數不斷在下修，世界衛生組織（WHO）還曾讚美中國政府的處理方式，還要其他國家多學習。對此，南韓傳染病專家、高麗大學九老醫院內科教授金宇周（音譯）卻直言，從南韓和其他國家的數據看來，WHO的「舔中」資訊完全不可信。

根據《醫師新聞》報導，日前金宇周利用網路影像，發表對新冠肺炎疫情的看法，他指出南韓地區的確診病例是直線往上攀升，平均每天都以500例以上的數字在增加，如果按照這個增長率持續發展下去的話，金宇周預估，到了3月時，南韓的確診人數恐將突破1萬人。

話鋒一轉，金宇周在另外一段影片中，不諱言批評起WHO為中國背書的行為，先前WHO大讚中國處理疫情的方式，且中國也宣稱疫情已進入「安定期」，但放眼全球多國都還在預防新冠肺炎大流行，且南韓的確診數字仍持續增長，這讓金宇周直呼，「根本不能相信WHO的說法！」

金宇周認為，南韓無法像中國一樣選擇封城，因此目前保護國人最有效的方法，就是徹底落實衛生條件、人與人之間保持2公尺以上的距離、盡量不要參加大型集會。此外，南韓中央事故處理本部副本部長金剛立也表示，在未來這幾天內，大邱地區的確診病例應該會持續增加。

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(中時電子報)