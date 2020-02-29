新冠肺炎（COVID-19）在亞洲爆發，日本北海道知事鈴木直道日前表示：「既然中央政府拿不出答案，我們就要自己去解決。」率先宣布停課，日本民眾對他的政策相當滿意，網友更對他的戴口罩的顏值驚豔，讓他在網路上爆紅。

鈴木知事率先宣布停課，更警告北海道民眾周末沒事不要外出，種種舉動超越中央政府的防疫都讓日本民眾感動。（圖／翻攝自北海道知事鈴木直道臉書）

日本新冠肺炎案例數截至目前已有938例，其中11例死亡、41人已經出院，除了鑽石公主號的705名確診案例之外，北海道有66例案例排名第一，北海道知事鈴木直道暨2／27率先宣布學校停課之後，2／28更宣布「緊急事態宣言」，希望到3／19的三周之內，請國民周末盡量不要外出，比日本中央政府更積極的態度面對疫情也讓日本國人相當讚許。

日本目前除了北海道之外的其他城市新冠肺炎檢疫慢半拍。（圖／翻攝自北海道知事鈴木直道臉書）

事實上，38歲的鈴木知事是日本最年輕的民選知事與民選市長，他曾考僅是日本東京都廳工作，先後在東京都衛生局、東京都衛生研究所（現在的東京都健康安全研究中心）、東京都立北療育醫療中心、福祉保健局保健政策部疾病對策課任職，2008年擔任福祉保健局總務部總務課主任時，被東京都廳派遣至北海道夕張市，協助因在2007年破產而大量裁員的夕張市政府運作。

日本北海道知事鈴木直道（左）與日本首相安倍晉三（右）。（圖／翻攝自北海道知事鈴木直道臉書）

他的高顏值也成為這次防疫之外的話題之一，不管是戴著口罩的照片，或是過去選舉及出席活動的照片都被一一翻出，粉絲團也迅速湧入全球各地的粉絲，成為新冠肺炎防疫之外的熱門話題。

(中時電子報)