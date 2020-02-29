北市中山北路一間連鎖超市本月中遭陳姓男子趁隙潛入店內亮槍，恐嚇女店員「只要5000元，我就走！」20歲出頭的女店員嚇得走向櫃檯，從收銀機內取出現金，得手後陳男將錢財拿去還債，警方根據監視器影像循線將人逮捕，依恐嚇取財罪將陳男送辦。

本月11日上午，25歲陳姓男子進入中山北路7段一間超商內，見年輕女店員正在補貨，從後方叫住女店員「只要5000元，我就走！」隨即從口袋拿出一把手槍外型的打火機，晃一下又立刻收起來，女店員不察，誤以為是真槍，只好走到櫃檯從收銀機拿出5000元給陳男。

女店員被搶之後立刻報案，警方根據監視器畫面，發現他早在犯案前已在店外埋伏，等候店內沒有客人才入內下手，警方沿途尋找，發現陳男犯案後返家，並循線將人逮捕。

警方依恐嚇取財罪將人逮捕，他聲稱缺錢花用，得手現金已經用於還債，並起出犯案用的手槍外型的打火機，依恐嚇取財送辦。陳男數日後竟又跑回店家，找被害女店員苦苦哀求，表示願意賠償店家損失，希望與女店員和解，但未獲原諒。

(中時 )