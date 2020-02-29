全球股市腥風血雨，市場資金轉戰黃金尋求避險，不料周五金價竟暴跌近5%，創下7年來單日最慘跌幅。分析師指出，投資人紛紛拋售黃金來換取現金，以彌補股市的虧損。

Marketwatch報導，4月黃金期貨重挫75.8美元（或4.6%），收在每盎司1566.7美元，創下2013年6月來單日最大跌幅，周五金價重挫也幾乎吐回本月至今的漲幅，2月較1月下跌1.3%。

Zaner Metals貴金屬副總裁Peter Grant表示，視為避險資產的黃金，正在承受去槓桿化的壓力，投資者趁著股市暴跌期間，出售獲利倉位來籌措現金，以因應其他市場要追繳保證金的需求。

JonesTrading首席市場策略師Michael O'Rourke則指出，股票和黃金同步下跌太奇怪了，因為當風險資產遭拋售時，黃金通常會吸引避險買盤而推升上漲，「如今金價走弱，恐是市場擔憂全球通貨緊縮的訊號。」

(中時電子報)