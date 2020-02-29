姚淳耀在《鏡子森林》飾演社會記者，前兩季有被槍指頭、挨揍、黑道逼喝釣蝦池水、被勒頸險掛點戲，是全劇「災星」，沒想到第三季難逃命運，一登場就是遭遇炸彈客僵持戲，相當驚險。

姚淳耀劇中是「火線新聞」調查組資深記者，採訪新聞常衝至第一現場，不時遭逢黑道威脅性命，但往往仰賴滑溜個性，化險為夷；有劇迷說他是「衰事擔當」，複雜的角色性格在網路上「被侯哥圈粉」、「角逐金鐘男主角」讚揚。

提及與莊益增飾演的炸彈客對戲，姚淳耀說「很興奮，有看過莊導演的《大佛普拉斯》，太厲害了！我心想他不會照劇本走，開拍前跟他用台語聊天討論戲，後面就各自發揮」。姚淳耀形容「莊導超自然，那瞬間會讓你相信，他就是當事人」。姚淳耀在廢墟濕滑的碎石地上排戲卻不慎掛彩，「我腳一滑，心裡想要保護手中單眼相機，手一撐地就被削掉一塊皮」，之後爆破戲拍攝顯得更為緊張。

姚淳耀說「第三季的李權洋導演很會帶演員，也很能捕捉人跟人之間的情緒；爆炸的時候，我在現場看楊大正演出，他在現場大喊、搶救，動作跟表情超級真實，很像刑警上身一樣」。角色歷練、成長與轉折，姚淳耀使力甚深，提到戲裡生命受威脅，難逃「災星」命，他笑說「已經忘記被槍指過幾次頭。前兩季是我叫大家認真跑新聞，到第三季，壓得很深的記者魂被激出來，最後我變成是最認真跑新聞的」。《鏡子森林》2月29日起，每週六晚間9點在公視播2集，每週日晚間10點於民視播出。

(中時 )