最近網路社群出現大量散布傳播的假訊息，甚至有「蔡總統疑似感染肺炎，已送入隔離病房」，經法務部假訊息防制中心溯源追查，發現是由大陸「微博」、「帝吧」社群的網路水軍所編造，再利用人頭帳號到網路社群及媒體臉書頁面進行散布，雲林一名潘姓民眾轉發這則假消息，29日被約談到案，偵訊後移送法辦。

調查局指出，大陸網軍製造假消息的樣態、規模與散布速率都有大幅提升，甚至出現剪輯台灣電視公司、三立電視的新聞畫面，編造「蔡總統疑似感染肺炎，已送入隔離病房」的不實訊息，利用臉書「Ch He」、「林俊宏」、「王道往」等人頭帳號偽裝成台灣用戶，到網路社群及媒體臉書頁面進行散布，雲林的潘姓民眾不察，轉發散布「三立新聞」的圖文假訊息，因此被約談到案，潘某坦承是未經查明下轉發，調查局則依違反新施行的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》將潘某移送法辦。

調查局表示，「任何防疫相關政策及訊息，應均以權責機關公告為主」，所以民眾識別網路資訊時，在沒有確認訊息真確性前，切勿轉發散布，以免觸犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條的散播不實疫情訊息刑事責任。

(中時 )