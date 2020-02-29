田間與水溝邊緣等潮濕地方是小黑蚊幼蟲棲地，將同步清溝、噴藥。（資料照）

近日氣溫逐漸回升，花蓮特產小黑蚊提前肆虐，228連假期間不少遊花民眾手腳被叮得滿是包，成為另類花蓮「特慘」，嚴重影響生活及觀光，環保局下周一開始13鄉鎮將同步噴藥，針對容易孕育小黑蚊的青苔噴灑藥劑，減少青苔生長，抑制病媒蚊孳生。

俗稱黑微仔的小黑蚊為「台灣鋏蠓」是一種吸血昆蟲，並非蚊子，不若蚊子大，也不會聽到蚊子的嗡嗡聲，等到發現時已經皮膚發癢、紅腫，由於花蓮小黑蚊肆虐，繁殖力強，近年也成為遊客口中的「特產」，3月2日起將同步啟動清溝、噴藥作業。

花蓮縣環保局長饒忠說，小黑蚊嗜吸人血，且無天敵、防治不易，近年逐漸擴散至群聚社區，危害從北部局部性問題迅速蔓延至全縣，尤其縣內農田、空地多，青苔、竹林等地供小黑蚊生長，嚴重危及民眾生活與觀光產業發展。

噴藥範圍主要集中水溝、草叢及清苔孳生處，抑制成蟲也包括清除孳生源，以熱煙機噴灑合成除蟲菊精，其中賽滅寧藥劑可噴殺小黑蚊成蟲，而蘇利菌成份則是噴灑在青苔、藍綠藻上造成枯萎，減少生長，阻斷小黑蚊幼蟲棲息地及食物來源。

清明將屆適逢梅雨季節，大雨過後，許多易積水容器更是登革熱病媒蚊孳生等處，為防治登革熱，呼籲民眾應避免放置積水廢棄物，儲水或盛水容器要即時清除，並保持乾燥通風，落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」4步驟，降低病媒蚊卵孳生。

(中時 )