有市議員曾主張去日本撿到便宜，得到新冠肺炎機率很低。（取自網路）

中央流行疫情指揮中心公布新冠肺炎第33例個案曾跟團至日本大阪旅遊，研判在日本感染可能性較高，是首例日本境外移入個案。網友發現，有一位黑韓市議員曾於2月14日主張，敢去的朋友，得到新冠肺炎的「機率很低」、「但你有100%的機率會撿到便宜。」，網友要這位市議員踹共。

中央流行疫情指揮中心在昨（28）日宣布，新冠肺炎第33例個案是北部30多歲男性，2月17日至22日與另外21人跟團至日本大阪旅遊，返國後於25日出現咳嗽、喉嚨癢情形，因症狀持續，於26日至醫院急診就醫採檢後返家，27日醫院通報送驗，今天確診；目前收治在負壓隔離病房治療，研判在日本感染可能性較高，是首例日本境外移入個案。

指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，由於確診個案和同團其他21人過去幾天都出入同樣場所，因可能接觸過相同感染源，因此將進一步調查同團旅客是否出現疑似症狀，不排除全團隔離，若在日本或在飛機上就出現症狀，也可能調閱機艙艙單、公布航班資訊。

指揮中心今（29）日下午舉行記者會，公布第33例男子行程，17日於富山縣高山，18日於岐阜縣高鷲滑雪公園，19日於高岡並搭JR雷鳥特急號（金澤到大阪），20日於大阪環球影城，21日及22日於大阪市區。

指揮中心已掌握同團旅客、同住友人及職場接觸者共67人，其中3人有症狀已住院隔離採檢，其餘將居家隔離14天並陸續安排採檢。

對此，有網友發先，親綠媒體在2月14日報導，有一位黑韓市議員曾發表言論指出，最近跑去日本玩的朋友，都說超爽。他還說，比較相信台灣、日本的防疫，甚至高呼，敢去的朋友，得到新冠肺炎的「機率很低」、「但你有100%的機率會撿到便宜。」網友也要這位黑韓市議員踹共。

(中時電子報)