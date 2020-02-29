高市新興分局警員因公死亡，今天舉行公祭，各界哀悼。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

高市新興分局警員因公死亡，今天舉行公祭，各界哀悼。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

日前高市新興分局警備隊54歲警員林家裕在執行2020燈會巡守勤務時，因身體不適昏厥，經送醫搶救診斷為腦幹出血，住進加護病房，但歷經近20天搶救無效，家屬不忍林員痛苦，決定18日拔管，並於翌日安然辭世。今日舉行公祭，市長韓國瑜前往哀悼，分局長戴台捷也不捨直說「任務結束，一路好走」。

內政部長徐國勇、高雄市長韓國瑜、副市長葉匡時、警察局長、民政局長曹桓榮、立委葉毓蘭及各級地方民代皆到場追思。整場公祭活動在分局長戴台捷語下「任務結束，一路好走」圓滿結束。

徐國勇表示，「每位警察同仁都是我們的兄弟，我們將持續不斷精進」，唯有讓員警有充分之休息時間以調節體力，並鼓勵正當之休閒活動，以減輕員警的工作壓力及維護健康身心。對於因公傷殘、死亡員警，我們一定會提供最大的照顧與協助，讓所有警察人員能勇於任事、無後顧之憂，致力警察工作。

韓國瑜今協同市府局處首長出席追思禮拜，表達傷痛、哀悼之意，指示各相關局處全力協助家屬後續事宜。

(中時 )