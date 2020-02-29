高榮防疫升級。（高榮提供／柯宗緯高雄傳真）

新冠肺炎疫情升溫，高雄多家醫學中心防疫升級，探病規範更加嚴格。高醫1床至多2名家屬及陪病者，國定假日謝絕訪客；高雄榮總也規定每時段探視訪客最多2名，醫院呼籲盡量不要探病，建議採用視訊會面。

高醫2月29日公告，3月2日起因應新冠肺炎執行探病規範，周一至周五一般病房為11時30分至12時30分、17時30分至18時30分、周六為11時30分至12時30分。特殊病房每日為11時30分至12時。

高醫指出，國定假日及非規定時間內皆謝絕訪客，家屬及陪病者1床至多2人，也呼籲配合護理師調查TOCC（旅遊史、職業史、接觸使、群聚史）。

高雄榮總也宣布，自3月2日起調整本院探視病患規定，一般病房訪客時間為11時至12時、18時30分到19時30分，兩個時段探視。每時段探視訪客最多2名。加護病房單位為10時30分至11時，每天僅限1位訪客。

高榮表示，有相關旅遊史、上呼吸道症狀及接觸史請勿探視病患。探病訪客請配合主動出示健保卡，提供查詢旅遊史。探病家屬探訪前，請務必徹底洗手消毒並正確配戴口罩。

另外，高醫護理部主任陳麗琴指出，原本開設「自中港澳返台人士非感染門診」專區，3月2日起改為平日開設「返國關懷門診」，採看病分流制度，從1級旅遊警示國家回台者不得入院看病，2級則需檢視有無發燒、呼吸道等症狀後，若排除即可入院，否則看診地點就在急診戶外門診區。

新冠肺炎,高醫,高榮,旅遊史,中港澳,疫情,防疫,探病,高雄,醫學中心

(中時 )