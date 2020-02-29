案34北部婦人引爆的院內感染，到底是誰傳染給誰？這恐怕會有完全不同的後果，目前已知共計有3位護理師、1名清潔工確診。曾為台大醫師的知名旅遊部落客林氏璧於臉書上分析時間序與其代表意義，提出疑問：會不會是清潔工感染其他人？

根據指揮中心公布資訊，案34有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2/14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，21日起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，26日診斷有肺炎情形，昨天確診；個案近期無國外旅遊中。平時皆待在家中未外出，同住家人均無疑似症狀。

由於擔心院內感染，於是指揮中心針對案34院內接觸者進行疫調，發現1位清潔工、2位護理師有輕微咳嗽，另一位護理師有倦怠感，因為有症狀所以優先採檢，結果篩檢陽性確認感染。林氏璧指出，清潔工出現症狀的日期為2/19，2/14~2/15在急診室接觸案34，而護理人員則是陸續於2/18至2/25間出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀。

其中一位護理師是2/16接觸案34，後來發病確診，所以研判2/16時，案34身上已經有病毒，只是在潛伏期尚未發病，但以上這個研判是根據案34從社區感然的前提來判斷，然後接觸案34的人員造成此起院內感染。

但如果是反過來，是由清潔工傳給案34與護理師呢？這可能問題更大，這代表恐怕早有院內感染，目前急診室的環境採檢皆為陰性，而病房的採檢結果尚未出來，所以目前尚沒有更多資訊。

林氏璧說，不管如何，這已經是一起至少5人的院內感染，而且至今仍找不到可說明的旅遊史和接觸史。若是最後和案24一樣都查不到感染來源，代表台灣朝正式宣告社區持續感染又進了一步。

(中時電子報)