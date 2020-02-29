台中市西屯區公所候梯間，吸引洽公民眾駐足，原來是被「西屯輕旅行地圖」壁畫吸引。（盧金足攝）

台中市西屯區公所和一般民眾洽公的辦公廳舍特別不一樣，電梯候梯間成為大亮點，吸引洽公民眾在此駐足停留，原來，走出電梯映入眼底是壁面一幅手繪「西屯輕旅行地圖」，精心規畫出落羽松祕境等旅遊路線，將區內所有特色景點以手繪方式，製作成地圖供所有民眾參考索引。

西屯區公所區長陳寶雲表示，西屯兼具城市時尚與鄉村田園兩種景觀，區內擁有豐富的歷史、人文、美食及文創等地方特色，為讓民眾更加認識與了解西屯，區公所特別製作「西屯輕旅行地圖」，讓大家可以跟著地圖去尋寶。

從時尚藝文的台中國家歌劇院、蔦屋書店；知性懷舊的西屯老街、八角穀倉；健康休閒的秋紅谷生態公園、都會公園，到情侶共遊的廣福落羽松、筏子溪自行車道，讓民眾在西屯來趟愜意的充實輕旅行。

輕旅行熱門線之一，西屯最美的花海與落羽松祕境就在西屯區廣福路205巷內，每年吸引全國各地遊客前來踏尋美景，緊鄰花海旁，種植1000多株的落羽松，落羽松轉成紅、黃色，美景如畫，228連假吸引很多遊客，就近到戶外走走，緩解疫情的壓力。

(中時 )