台中市府從3月1日起，在15處公有停車場試辦「身障人士進出公有停車場免銷單服務」，其餘公有停車場陸續建置中，預計2022年市府權管公有停車場將全面提供免銷單服務，打造身心障礙者更便利、友善的環境。

交通局長葉昭甫指出，領有「身心障礙者專用停車位識別證」或身障專用車牌，並持有中市愛心卡的民眾即可申辦，在停車場多卡通系統驗證身分後，於身障停車證有效期間內會自動抵扣免費停車時數，超出免費時數則扣卡片內儲值金額。

葉昭甫說，以往身心障礙人士使用停車優惠需辦理銷單手續，除親自到停車場管理室或撥打電話連絡管理員，通常需等待5至10分鐘，為讓身障朋友更方便，市府結合多卡通系統與繳費設備，從3月1日起試辦「台中市身障人士進出公有停車場免銷單服務」，提供身障者便利的停車作業。

首批免銷單服務於15處公有停車場開放，公有自營停車場包括市政大樓、市政公園、陽明大樓、府後、大誠、南屯、忠明公園等7處，以及公有委外停車場包括大里運動公園、台中公園、大墩、福恩、福安、大福、何厝、太原等8處。

但也因停車優惠較以往便捷，交通局呼籲，民眾勿將愛心卡借用他人，查獲違規者將停權免銷單服務1年，再犯停權3年，若三犯停權5年。

(中時 )