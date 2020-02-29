花季渡假飯店至3／20平日起，湯屋最低只需1500元。（花季飯店提供／柯宗緯高雄傳真）

新型肺炎疫情重創觀光業，在景氣寒冬之際，高雄田寮花季飯店逆向操作，祭出促銷方案，推出「2020花季愛您」湯屋優惠活動，活動期間2月20日至3月20日間，原價要2500元高級湯屋，只要2020就可享受，另體恤旅遊業辛苦，原價破1.3萬元的五星級溫泉房型，也下殺5折，只要5999元。

花季飯店為提振國內旅遊市場，推出了「2020花季愛您」湯屋優惠活動，原本要2500元的高級湯屋，只要2020元就可以享受，甚至在3月還提出旅運同業的優惠價，體恤旅運同業在疫情中遭受的損失，只要出示旅運同業相關執照，就能讓原本要價1萬3800元五星級溫泉房型，只要花費5999元就可以體驗到萬元五星級的享受。

花季飯店經理黃慧萍提到，現階段全台旅遊業都很慘，許多旅運同業甚至選擇放無薪假，但「花季」持續鼓勵民眾多走出家門，遠離人潮密集的地方，來山裡親近大自然、泡泡湯，以增強抵抗力一起對抗這波世界級的寒冬。

「不只旅行社有很大的損失，我們也不例外！」，黃慧萍強調，為提倡民眾出門，加強民眾的防疫觀念，「花季」依然會持續推出許多優惠，希望民眾能認知到提升自身免疫力才是對抗新型冠狀病毒最佳的方式。

(中時 )