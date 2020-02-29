新冠病毒極為聰明狡猾，陸續出現許多無症狀患者。廣東省韶關市就有一名48歲男性病患，自確診到出院一直都無異常，研究人員指出，若無症狀病例很普遍，而這些患者也可傳播病毒，要抑制病毒傳播將會變得更困難。

據28日「韶關發佈」消息，韶關市2例確診新冠肺炎患者目前已痊癒出院，其中一位是48歲湖北武漢人，1月21日到樂昌探親，期間主要活動範圍在白石鎮新田村委會帶頭組親戚家，1月27日經村居健康排查納入疫區來韶人員管理，並落實居家隔離。該患者2月2日接受咽拭子採樣，2月5日核酸檢測呈陽性，立即被送韶關市定點醫療機構粵北第二人民醫院隔離觀察，但該病患身體卻「一直無異常症狀」，此案例已被上報個省衛健委。

新冠肺炎疫情持續蔓延。（圖／美聯社）

因為無症狀患者陸續出現，易導致防疫漏洞，根據《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》，目前所見傳染源主要是新型冠狀病毒感染的患者，無症狀感染者也可能成為傳染源。研究人員表示，如果無症狀病例很普遍，並且這些人可以傳播病毒，那麼遏制其傳播將更加困難。

對此，東南大學附屬中大醫院副院長、重症醫學專家邱海波解釋，新型冠狀病毒是一種新發現的病毒，雖在人群中普遍易感，卻並不表示所有人都會有生病症狀。對於無症狀感染者，不需要特殊治療，但也需要隔離觀察。

他也提到主要會有幾種狀況：

一、一些人有足夠的自身抵抗能力，能把病毒清除掉。

二、病毒在一些人的上呼吸道能夠繁殖，但是這些人沒有症狀，就是所謂的「無症狀感染者」。

三、輕症病人，他們表現出乏力、發低燒或者乾咳等症狀。

四、只有少數患者才會發展成重症或者是危重症。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)