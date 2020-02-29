屏東縣政府推出旅遊復康巴士「旅遊趴趴走」活動，帶身心障礙朋友從事更多戶外休閒、社交活動，讓人生更加豐富。（屏東縣政府提供／潘建志屏東傳真）

屏東縣政府為了帶動縣內身障者出遊風氣，前年起推出旅遊復康巴士「旅遊趴趴走」活動，希望身心障礙朋友外出不再只侷限於就醫、復健、就學等日常需求，而是能從事更多戶外休閒、社交活動，讓他們擴展更大的人生體驗與視野。

屏東地形狹長，大眾運輸不夠普及，對身障朋友而言想出遠門是艱鉅任務。縣府前年推出旅遊復康巴士活動後，當年即有315名身心障礙者參加，服務天數為110天；去年人數大幅成長，共692名出遊，服務天數292天，服務成長率增加為119％。

縣府除了提供旅遊復康巴士車輛，也推出9條友善旅遊參考路線，含括吾拉魯茲部落、涼山遊憩區、台灣原住民文化園區、竹田驛站、大鵬灣國家風景區、海生館、車城福安宮、恆春高山巖及恆春老街、鵝鑾鼻公園、雙流國家森林遊樂區等景點。

罹患小兒麻痺症的馬莉麗一直想帶孩子去海生館，參加旅遊復康巴士活動後，家人都非常開心，不但車內空間又大又寬敞，也不用擔心無障礙問題。也有子女每月都會訂車帶著身障及失智症雙親到戶外走走，輕鬆享受與父母相處的旅遊時光。

屏東縣旅遊復康巴士收費方式為車輛出勤每1小時收出車費50元，車輛行駛每增加1公里加收5元，身心障礙者予以個別計費，歡迎身心障礙朋友多加使用，預約電話08-7890608。

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