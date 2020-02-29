「紐約時報」（New York Times）報導，在敘利亞政府軍對敘國西北空襲，造成33名土耳其軍人死亡後，土耳其及俄羅斯昨天試圖避免走向開戰邊緣，避開雙方都不想要的戰爭。

然而，俄土兩國緊張情勢依然高漲，這不只是因為雙方在敘利亞的鬥爭，更是因為在美國縮減其全球角色之際，俄土兩國正進行一場更廣泛的競爭，競逐成為主要區域強權。

俄羅斯是核子強權，土耳其則是北大西洋公約組織（NATO）會員國，前者想要展現其軍事干預得以維護敘利亞這個附庸國，後者則想保護其與敘利亞的邊界。

俄土雙方都聲稱，他們想要降低緊張情勢，但沒有一方願意退縮，引發兩國可能陷入戰爭的恐懼。緊張情緒正在高漲，兩國對立根源是敘利亞叛軍最後堡壘伊德利布省（Idlib）的命運，這個對立根源正危險地惡化。

莫斯科的俄國軍事分析師柯諾瓦洛夫（Ivan Konovalov）預測，隨著華府退出敘利亞，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）將再次避免公開衝突，並且試圖逕自處理敘利亞的未來。

俄土是否能再次避免走向戰爭邊緣？在敘利亞政府軍27日對伊德利布省附近的土國軍隊發動致命攻擊後，這成為令人擔憂不安問題。

伊德利布省是敘利亞總統阿塞德（Bashar al－Assad）軍隊與反政府軍殘黨的戰場，反政府軍起義始於9年前，受到西方支持，政府軍則獲俄羅斯戰機及部隊協助。

蒲亭和艾爾段在敘利亞戰爭及利比亞衝突中各挺一方。兩人擁有類似的領導風格及強人性格，雙方經歷了長達9年的謹慎合作，雙方合作因為敘利亞戰爭的憤恨分裂而中斷。

土耳其拼命保住阿塞德的最後敵人，減緩敘國難民潮跨越邊界，並且決心避免伊德利布省淪陷。但蒲亭決意看到阿塞德征服伊德利布省，以便莫斯科可以宣告勝利，並且結束或至少縮減這場昂貴且日益危險的軍事行動。

歐洲外交關係協會（ECFR）研究員艾丁塔斯巴斯（Asli Aydintasbas）指出，北約將提供土耳其「大量精神上的支持」，但「沒人希望在軍事上與俄國糾纏」。這意味「艾爾段將必須與蒲亭解決這個問題」。

華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）土耳其研究計畫主任卡加泰（Soner Cagaptay）表示：「土耳其無法獨自與俄羅斯對抗。」

卡加泰分析，蒲亭受夠了這場損及他在國內聲望的消耗戰，他「正試圖以這次攻擊恫嚇艾爾段讓他屈服」。但他也指出，將土耳其推向西方「可能會適得其反」。」

(中央社)