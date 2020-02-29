立法院3月2日將舉行各委員會召委選舉，由於各委員會均有兩席召委，因此民進黨是否將兩席全拿，民眾黨、時代力量等小黨態度成為關鍵，但根據不具名國民黨立委向本報記者透露，民眾黨立法院黨團已於27日告知國民黨立法院黨團，將於內政委員會召委選舉投給民進黨，讓他相當不滿，質疑民眾黨口口聲聲反對民進黨準備強推的國土計畫法修正案，但如今民眾黨的作法，將導致未來失去阻擋修法的機會。。

內政委員會共有9席民進黨立委、5席國民黨立委和1席民眾黨立委，因此本來只要民眾黨立委投給自己或甚至投給國民黨，就能讓國民黨取得內政委員會一席召委，避免讓民進黨囊括，但民眾黨投給民進黨候選人之後，將導致第二席召委國民黨與民進黨候選人都得5票平手，將藉由抽籤決定第二席當選者，使民進黨有機會囊括兩席召委。

不具名藍委透露，民眾黨告知國民黨團，內政委員會將投民進黨，是因為民進黨會同意民眾黨提出的居住正義相關法案， 但國民黨也支持居住正義的案子，而相對的行政院已推出《國土計畫法》修正案，增訂在在經行政院核定的國家重大建設計畫情況下，得適時檢討變更各級國土計畫，修法遭到各界質疑，民眾黨立委蔡璧如甚至嗆行政院長蘇貞昌不該為財團暴衝。但倘若因為民眾黨的作法，讓民進黨順利取得內政委員會兩席召委，徹底壟斷排案大權，日後民眾黨要怎麼在委員會阻擋修法？民眾黨既然反對民進黨推動的《國土計畫法》修正案，卻又不肯和國民黨合作，到底要怎麼阻擋修法？

該名藍委也質疑，民眾黨主席柯文哲近兩年來一再被民進黨攻擊，但民眾黨竟然還要在關鍵的立法院內政委員會召委選舉支持民進黨，這是柯文哲的意思嗎？柯文哲知情嗎？民眾黨未來到底要走中道路線還是選擇當小綠黨？

此外該位藍委透露，在民眾黨同樣居於關鍵少數的立法院司法及法制委員會，召委選舉時民眾黨將投給自己，而此舉也會導致第二席召委國民黨和民進黨候選人都得4票平手，必須抽籤決定當選者。

(中時 )