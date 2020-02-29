受到旗下可樂娜啤酒（Corona）英文名稱與新冠病毒同名拖累，全球釀酒業巨擘安海斯-布希英博集團（Anheuser-Busch In Bev）在中國大陸的利潤損失逾50億元，面臨10年來營業成績最糟的一季紀錄。

《中央社》引述英國《獨立報》（The Independent）報導說，安海斯-布希英博集團旗下擁有世界最知名的啤酒品牌，包括百威啤酒（Budweiser）、時代啤酒（Stella Artois）、貝克啤酒（Beck's）以及可樂娜。

但自2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在大陸延燒至今2個月來，安海斯-布希英博集團的利潤在大陸面臨1.7億美元（新台幣約50億元）損失，而這時候正逢大陸農曆春節假期，原本應該是銷售旺季。

此一損失讓安海斯-布希英博集團必須削減執行長的獎金，並預告著即將陡然大跌的季利潤。

安海斯-布希英博集團相信，利潤下滑是因為大陸民眾減少外出前往公共場合，以免感染新冠肺炎。由於許多酒吧與餐廳被強迫關閉，也衝擊到夜生活經濟。

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(中時電子報)