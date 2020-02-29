31歲的陳大天（小蝦）因擅長模仿圈內藝人而廣為人知，2013年更以歌手的身分出了首張專輯，是個活躍在模仿、唱歌、演戲的表演者。近日他錄《食尚玩家：歡樂有夠讚》時提到已經單身四年了，他坦言30歲前都很積極追求女性，然而太認真的行為反而給女方造成困擾，「畢竟我突然給對方許多好處，然而對方未因你感到心動的話，就會感到有壓力。」現在的他會害怕去追求，朋友總笑他：「怎麼會有人追這麼慢，喜歡又都不行動。」

他認為身邊有個伴能夠一起看韓劇是件很幸福的事情，也透露4年前自己其實是個不愛看韓劇的人，當時的前任女友逼他看，他心裡總想：「男生不應該要看這麼夢幻的吧！」沒想到分手之後他才開始追前女友推薦的每一部韓劇，「現在就會有點後悔當時怎麼沒有陪女友完成這件事情，韓劇真的很好看！」他感慨說：「日子一久，人真的會改變的。」

被問到心儀的對象時，他以《愛的迫降》的兩大女主角為舉例，他笑說第一女主角其實也很美，只是情緒擺盪太多，忽然開心又忽然憂鬱，「相較之下，女二是高冷美艷型，冷不防卻突然笑一下會讓我好心動，畢竟這很難得呀！就會讓我覺得這個女生的笑容很珍貴。」現在的他對於感情順其自然，「不排斥姊弟戀，有伴就好。」

(中時 )