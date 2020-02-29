台南市北區警方28日晚間9時許到文賢三街一家廟宇取締一輛違停汽車，廟內群眾質疑警方找碴，年輕人將傅姓主委口令「軋錄（台語）」聽成「軋撞」，揮拳襲警，葉姓巡佐與謝姓警員接連遭毆。警方事後逮回最先動手的陳男，依照妨害公務與傷害罪移送台南地檢署偵辦，陸續再傳喚2人函送法辦。

台南市警方28日晚間接獲民眾檢舉，前往文賢三街內一家小型宮廟旁取締一輛違停的汽車，車主是廟內陣頭友人，立刻有廟方人員上前關心。

謝姓巡佐要求車主出示證件查驗身分，此舉引發廟方群眾不滿，質疑警方找碴，大聲呼喝「違規就讓你開單，為什麼還要查證件？」，惟警方本來就有查證身分權利，謝姓巡佐僅稱「看一下證件，開單後就走」。

傅姓主委忍不住出言罵警「XX娘，軋錄（台語，譯：給他錄影之意）」一旁23歲陳姓男子誤聽成「軋撞」（揍他之意），立刻往葉姓巡佐臉上揮拳。

葉警突受襲擊，嘴巴中拳倒地。謝姓警員趕緊將動手的陳男往後拉，又遭另1名23歲陳姓男子、20歲歐姓男子按在地上輪流揮拳，不支跌倒，頭部被打好幾拳。

警方事後增援，帶回最先動手的陳男，依照妨害公務與傷害罪移送台南地檢署偵辦，再陸續傳喚另一位陳男、歐男前來應訊。揮拳最兇狠的歐男，見到錄影畫面時略顯遲疑，但仍否認動手毆警。

(中時 )