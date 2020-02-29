根據最新研究發現，科學家警告，新冠肺炎（COVID-19）病毒傳染力超強，達SRAS的1000倍。原因是新型冠狀病毒有著與愛滋病（HIV病毒）、伊波拉病毒相似的特性，成為能快速傳染又折磨人的關鍵。

根據《每日郵報》報導，近日全球疫情爆發的新冠肺炎，一開始被視為2003年SARS的翻版，因為基因結構上極為相似，可說是同源。但是最近科學家發現，新冠病毒與人體細胞結合的方式又更類似於愛滋、伊波拉病毒，具有強烈的侵略性。

《每日郵報》報導，近日全球疫情爆發的新冠肺炎，病毒與人體細胞結合的方式又更類似於愛滋、伊波拉病毒，具有強烈的侵略性。（擷取自每日郵報封面）

陸天津的南開大學研究人員警告，新冠肺炎病毒的傳染力恐比當年SARS高出1000倍。比對當年SARS全球疫情，確診者約為8,000例，死亡數為774名；而在短短2個月左右，新冠肺炎全球病例已達85,000例，將近3,000人死亡（持續增加中）。除此之外，研究更指出這極高的傳染力背後，是病毒容易讓細胞與之結合的可怕特性有關。

科學家舉例，SARS病毒是通過人類口鼻，眼睛進入人體，與一種稱為ACE2的受體蛋白結合後產生變異後使患者染病，但健康的人類體內並不會有大量的ACE2，這使SARS疫情能夠有效抑制。

但是研究人員發現，新冠病毒基因組序存在與SARS病毒截然不同的突變基因，反倒與愛滋病毒、伊波拉病毒特性相似。科學家稱這為「切割點」，HIV和伊波拉病毒會去誘導一種叫做「弗林」的蛋白酶與之融合，因為「弗林」是負責選擇激活或切割的蛋白質，當病毒巧妙與細胞結合後，就可以被激活，進入人體。

此研究論文發布後即成為大陸論文平台點閱最高的研究，隨後內容也得到武漢冠狀病毒研究團隊的支持。此研究解釋出為何新冠病毒比SARS更具傳染性，因為它會利用其他病毒（如HIV病毒）的包裝機制。

(中時電子報)