網友反應。（取自PTT）

立法院長游錫堃聘前立委洪慈庸為立法院有給職機要顧問，月薪約12萬元；游錫堃強調，立院顧問是機要缺，不算酬庸。網友說，「好了啦，酬庸很丟臉嗎！」、「好喔，黨說不算就不算」！

前立委洪慈庸被聘為立法院有給職機要顧問，月薪約12萬元，遭質疑是酬庸。立法院長游錫堃昨受訪說，人事任命完全依法，強調選擇洪慈庸是因為她年輕，當過立委有經驗，又是女性，各方面都能與他互補。

外傳洪職位14職等，月薪將近15萬元，遭外界批評酬庸。游錫堃前晚透過臉書表示，洪慈庸將擔任院長辦公室的「機要顧問」，月薪約12萬元。

游錫堃強調，立院顧問是機要缺，不算酬庸，況且他又不是要洪去當國營事業負責人；法定給予他3個機要缺，雖然評估人選很多，最後選擇跟他互補、嫻熟事務的人幫忙。

網友則表示，「好了啦，酬庸很丟臉嗎！」、「好喔，黨說不算就不算」、「有台灣價值不算酬庸」！

(中時電子報)