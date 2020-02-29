隨著大陸企業開始陸續復工，人們也開始回到自己的工作崗位上，不過日前卻傳出有來自疫區不符合復工條件的工人，躲在大貨車裡想暗度陳倉！

2月26日四輛貨車駕駛將這些不符合復工條件的外地人員帶入句容市，被句容市交警大隊郭逮了個正著。警方介紹，他們發現這四輛貨車中，有一輛當中載著10個人，這10個人都是從有疫情地區來的，所幸全部勸返了。

警方也提醒，在這段時間將加強對廂式貨車等運輸車輛的檢查，確保合理合法的復工。

(中時電子報)