傻眼！10人藏貨車去復工！一查都是來自疫區 19:062020/02/29 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 不法貨車竟然企圖將來自疫區，不符合復工條件的人暗度陳倉。(翻攝自看看新聞) Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著大陸企業開始陸續復工，人們也開始回到自己的工作崗位上，不過日前卻傳出有來自疫區不符合復工條件的工人，躲在大貨車裡想暗度陳倉！ 2月26日四輛貨車駕駛將這些不符合復工條件的外地人員帶入句容市，被句容市交警大隊郭逮了個正著。警方介紹，他們發現這四輛貨車中，有一輛當中載著10個人，這10個人都是從有疫情地區來的，所幸全部勸返了。 警方也提醒，在這段時間將加強對廂式貨車等運輸車輛的檢查，確保合理合法的復工。 (中時電子報) #復工 #貨車 #來自 #疫區 #大貨車 #疫區 #大陸 #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸拚復工 中小企業不足三成 04:102020/02/25 財經要聞 工業局疫情指引：企業避免採購疫區原料 04:102020/02/25 金融．稅務 義大利疫區警示提高為紅色 民眾應避免前往 17:212020/02/25 生活 江蘇協調高鐵包機 助台企復工 04:092020/02/26 焦點新聞 包機包高鐵、加錢發口罩！陸企搶人土豪式復工 23:342020/02/26 兩岸 陸力推恢復生產 中小企業復工比率僅32.8％ 23:542020/02/27 兩岸 陸生鮮電商失靈 缺席疫區日常 04:092020/02/28 焦點新聞 加快復工復產 每天3億條用電數據佐證 04:092020/02/28 焦點新聞 陸500強企業 復工率達97％ 04:092020/02/28 全球財經 助中小企業復工 才能穩經濟 04:092020/02/29 論壇廣場 社會熱門新聞 幫人妻洗內衣搓出小王嘉明味 綠夫目眶淚汪汪 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 被嗆陸員工害生意差！基隆廟口上演 「鼎邊銼VS.奶油螃蟹」全武行 - 社會 美術館露台上演全裸衝刺 「活春宮」 男主角「再犯」慘了 - 社會 暗夜開車上山訪友 林口男墜山谷亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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