台灣師大29日在富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)最後1天複賽，最後以78比63擊退中州科大，確定以6勝1敗戰績搶占複賽第1，準決賽對手可能是輔大或中州，不過台師教練王志群表示，「揮別去年慘痛回憶，今年我們不怕任何對手！」

去年在台北小巨蛋舉行UBA四強準決賽，台師爆冷遭到義大擊敗，只能去打季軍戰，如今重返台北小巨蛋爭冠，儘管準決賽對手還沒確定，王志群卻信心滿滿表示，「不管碰上輔大或中州，我們不挑對手，只希望好好拚出臨場表現。」

台灣師大內線優勢充分在複賽最終戰發揮出來，容毅燊攻下全隊最高16分，隊長周桂羽13分，蘇士軒12分、9籃板，王志群表示，「我們確實內線表現很成熟，尤其是在這次複賽階段，每天都有人跳出來幫助球隊，且球隊當機時間較短。」

「今年我只想享受最後兩戰，之前我太過重視比賽勝負，如今來到大學生涯最後1年，我只希望享受台北小巨蛋這個舞台，也可征服小巨蛋，」周桂羽表示，「只是我很想知道現場能否拋彩帶，就算沒觀眾，不是也有那種電動拋彩帶機嗎？」

目前謠傳3月21日舉行的UBA決賽，可能因為疫情延期到5月進行，王志群聽到這種說法連忙表示，「我一點也不希望延期，因為延那麼久，代表我們必須練更久時間，我希望可以速戰速決，但現在是非常時期，仍以上面決定為重。」

只是中州總教練許智超抱持完全相反意見，「我當然希望可以練久一點，這樣子除了可以增加默契，也可讓班霸的腳傷趕緊恢復，只是我也難免擔心，假如拖到5月才打決賽，這樣子熱度或激情是否完全退去，但我也會看上面的決定。」

(中時 )