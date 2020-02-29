據多名上海友反映 ，2月29日傍晚，上海Costco超市疑發生火災，開車的網民看到頂樓冒出陣陣黑煙，從外圍住宅區樓上還能看到超市燃起大火。超市工作人員引道顧客由大門疏散，目前已有多輛消防車已到達現場撲救。上海消防部門於19:30左右發文表示，火勢已撲滅，無人傷亡。

上海Costco開市客超市29日傍晚從樓頂冒出黑煙，顧客被引導從大門疏散，但門口被煙霧籠罩。到晚間7時許，消防隊還在現場灌救。（圖／微博影片截圖）

據大陸微博上海網友提供影片顯示，2月29日傍晚位於上海市閔行區的上海Costco開市客超市發生火災，頂樓有黑煙冒出。超市顧客稱，工作人員讓所有人從大門疏散，但是大門附近煙霧很大，因此質疑超市為何不開應急通道。目前，多輛消防車已到達現場，正在緊急撲救中。

上海消防部門表示，2020年2月29日17時37分，閔行區朱建路235號一超市4層停車場設備房起火冒煙，消防部門接警後迅速到場撲滅火災，火災過火面積約5平方米，無人員傷亡。起火原因正在調查中。消防部門提醒：企業復工復產後應嚴格施工管理，嚴防火災事故。

(中時電子報)