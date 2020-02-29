宋逸民及陳維齡29日正式成為牧師與師母，藝人白家綺、吳東諺、白吉勝、徐小可、岑永康、倪子鈞等人皆開心出席祝賀。宋逸民接觸信仰十幾年，也即將從四年制神學院畢業，他坦然說：「牧師一職非計畫中，走這段路很感恩。」

宋逸民表示早期雖與吳宗憲並不熟稔，但近年與吳宗憲都是在「非建立任何好處」上頻繁聯繫，因此他很感激能夠與吳宗憲有一段真誠且良善的關係，「有時候單純請吳宗憲錄一段話，五分鐘之內，他蓬頭垢面都會回。」最後他還不忘誇讚吳宗憲有著一顆良善的心。關於劉真病危一事，他表示第一時間就寫好禱告簡訊，透過吳宗憲傳給辛龍表達自身的關心，他希望能夠發揮信仰的力量，激勵病褟中的劉真，「不單純靠醫生之手，還要借助上帝的手。」

他表示有一次清晨六、七點禱告後內心有著滿腔感動，發了一段感恩詞給沈玉琳，沒想到沈玉琳回他：「你怎麼比我還老，這麼早起？」他不好意思靦腆笑說以後都改十點鐘後傳，沈玉琳連忙說：「開玩笑啦！我都聽你簡訊起床好了！」

(中時 )