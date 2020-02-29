海南省旅遊和文化廣電體育廳今天（2月29日)表示，為降低新冠肺炎疫情對海南旅遊業發展的影響，提振遊客和旅遊企業信心，將與有實力的大型保險公司合作，推出「海南游、疫安心」旅遊綜合保險產品，被保險人為海南旅遊市場在疫情結束後，開放1年內不特定到海南的遊客，保單有效期1年。

屆時，每位入島遊客均可免費獲得一份因感染新冠肺炎、登革熱等流行傳染病及自然災害（颱風、暴雨、洪水、雷擊等）等不可抗力原因導致人身傷亡或產生醫療費用的旅遊綜合保險產品，每名遊客保障時間為自其入島時開始至離島當天24時終止。

被保險人如果死亡或殘疾，責任限額為50萬元（人民幣，下同），每人醫療費用責任限額5萬元，每人每次住院補助金每天50元（最高不超過30天），每次事故責任限額800萬元，每人補助費用限額1萬元。

這張保單也承保遊客因在海南省內確診新冠肺炎、登革熱所造成的住宿費、交通費（包括但不限於往返機票、輪渡票、火車票、省際客運票據）損失，以每人1萬元為限，實報實銷。關於傳染病潛伏期，保單擴展承保在提供離島憑證基礎上，自離島憑證日期起計算14天為責任終止時間。

(旺報 )