台灣電力公司通霄發電廠因機組汰換，29日放倒3號機組的彩繪煙囪。（巫靜婷攝）

台灣電力公司通霄發電廠因機組汰換，29日放倒3號機組的彩繪煙囪。（巫靜婷攝）

台灣電力公司通霄發電廠配合老舊機組汰換，3根商轉近36年的彩繪煙囪，自去年起陸續拆除，其中1、2號機煙囪都已拆除完畢，3號機煙囪29日下午5點半開始拆除作業，利用煙囪自體重量下壓傾倒，現場有如電影特效，晚間6點32分煙囪緩緩倒下，轟然巨響伴隨煙塵，十分驚人。

台灣電力公司通霄發電廠因機組汰換，29日放倒3號機組的彩繪煙囪。（通霄電廠提供）

畫有海豚的通霄發電廠3號機彩繪煙囪29日開始拆除，與2號機煙囪拆除原理相同，施工人員先在高120公尺的煙囪底部，開鑿高約10公尺、長度超過底部圓周一半的開口，利用煙囪自體重量下壓而傾倒，並於相對落點設置3組緩衝堆，吸收煙囪倒下的衝擊，防止物體飛濺。

通霄發電廠指出，作業前，地面灑水固定粉塵，拆除時有4台灑水車立即灑水抑塵，避免煙塵擴散。為了保障電力系統安全調度，煙囪拆除時，報經中央調度室，全廠機組降為原發電量一半運轉。

由於去年10月底2號機煙囪放倒時，許多通霄鎮民抱怨沒事先接到消息，傍晚突然發出巨響還以為發生地震，嚇壞不少人，因此3號機煙囪拆除前，台電除了正式發出公文，也透過公所加強事前公告，連日利用清潔車全面廣播，29日下午5時許就有民眾攜家帶眷與攝影好手聚集通霄溪南岸，等待見證歷史性的一刻。

空氣中不時傳來轟隆隆的聲響，晚間6點32分，3號機煙囪先是傾斜，隨後緩緩倒下，全程約花費10秒，在場民眾目睹，驚嘆聲連連，民眾表示，看到煙囪傾斜時心裡覺得蠻緊張的，煙囪撞到地面明顯感受到震動，還好聲音沒想像中大聲。

在地攝影工作者張文煥帶著空拍機，等待捕捉歷史畫面，他表示，從小就看著煙囪長大，從煙囪剛開始蓋時沒有彩繪，是紅白相間的設計，到後來畫上了飛牛、海豚及通霄字樣，成為通霄的地標，煙囪倒了，不只他覺得感傷，想必大多數的通霄人也會有同樣的感受。

通霄發電廠放倒3號機組的彩繪煙囪（通霄電廠提供）

(中時 )