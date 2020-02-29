外來種「埃及聖䴉」適應力強、繁殖能力旺盛，體型也較大，頭部到頸部為黑色裸皮，鳥喙是也是黑色，相當粗長，呈現往下彎的形狀，在稻田中十分顯眼。（巫靜婷攝）

外來種「埃及聖䴉」在古埃及備受尊敬，經常被製成木乃伊，當做智慧之神托特的象徵，被引進台灣後急速繁衍，如今在苗栗銅鑼也能看見牠們的身影。（巫靜婷攝）

2月底稻農準備插秧，會先在田裡放水以利整地，吸引鷺科鳥類守候覓食，近日在銅鑼交流道匝道口附近農田，常見點點白影出沒，原以為是白鷺鷥造訪，不料近看卻夾藏外來種「埃及聖䴉」，強勢攻占本土種的生活領域，為了避免生態浩劫，縣府今年將發包移除工作，並進行生態監測。

埃及聖䴉原產於非洲及中東地區，早年被新竹某動物園引進6隻作為觀賞鳥，1984年1場風災將籠舍吹壞，牠們趁機逃跑並急速繁衍，如今遍及全台河口溼地，棲地與白鷺鷥等本土鷺科鳥類重疊，體型較大的牠們為了築巢常破壞樹頂枝葉，威脅生態保育，苗栗中港溪口是林務局監測中的巢區之一，去年也曾在苗栗市郊區發現牠的身影。

林務局統計，埃及聖䴉在台族群總數約有3000巢、8000隻，有往內陸低海拔山區逼近的趨勢，全台僅剩花東地區還沒被入侵。由於牠們已嚴重排擠本土鷺科鳥類資源，林務局負責移除計畫，去年共移除5831顆鳥蛋、1210隻雛鳥、398隻亞成鳥及825隻成鳥，其中委請原住民獵人射擊的成效相當顯著。

今年起林務局把移除埃及聖䴉的任務，交由縣市政府執行，由地方負責監控巢位、移除或破壞鳥蛋，林務局則持續做全國性族群數量調查和監測，並研究如何移除成鳥，苗栗縣政府農業處，移除計畫將委外執行，近期會進行發包作業，待與廠商簽屬合約後，會建立資料庫並啟動生態監測。

自然生態保育科科長張葦表示，苗栗縣的埃及聖䴉目前聚集的數量還不多，鷺科鳥類通常會在稻作收割期，聚集在田邊等待抓蟲覓食，因此移除外來種埃及聖䴉會隨著水稻期作，分為上、下半年執行，移除的方式有很多，若是發現巢穴會以移除巢穴為主，移除成鳥是最終的手段。

埃及聖䴉出沒銅鑼水稻田。（巫靜婷攝）

(中時 )