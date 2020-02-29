台中榮總貼出公告實施病房訪客限制，縮短探病時間。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

民眾進入醫院須配戴口罩，無論是門診、住院、急診均採分流動線，並有專人或機器量測體溫控管，防堵新冠肺炎在院內感染風險。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

國內爆發首例院內感染，台中市各大型醫院加強人員管控，除「謝絕」訪客進入醫院探病，縮短探病時間、陪病者以1人為原則，須攜帶健保卡登記等；民眾進入醫院須配戴口罩，無論是門診、住院、急診均採分流動線，並有專人或機器量測體溫控管，防堵新冠肺炎在院內感染風險。

台中榮總表示，目前無出現院內感染，但仍貼出公告實施病房訪客限制，除縮短探病時間，一般病房為上午11點至12點，晚上7點至8點，加護病房上午10點30分至10點45分，晚上7點至7點15分，訪客限2名，必須攜帶健保卡備查旅遊史，陪病者以1人為限。

中國醫藥大學附設醫院說，院方沒硬性規定禁止民眾探病，但防疫期間，病房仍貼出公告「謝絕」訪客等字；限制一般病房陪病者以1人為原則，在院內必須出示陪病証，加護病房訪客限2名。

另外，中山醫學大學附設醫院祭出院內探病限制，一般病房訪客時間僅15分鐘，探病訪客必須攜帶健保卡，陪病者限制1人，加護病房訪客限1名。衛生局表示，民眾攜帶健保卡一到醫院插卡，即能查出有沒有旅遊史、接觸史，資料詳細記錄，在大醫院進出口可完成。

(中時 )