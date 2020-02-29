通霄四庄媽每年南下北港進香，考量防疫可能會縮小規模舉辦或延期、取消，千人吃飯擔習俗則考量人潮聚集及共餐，決定暫停舉辦1次，圖為去年吃飯擔的盛況。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

通霄四庄媽由舊稱北勢庄、梅樹腳、圳頭、竹仔林4個聚落輪流供奉，今年原定3月28、29日南下北港朝天宮進香，回鑾後展開遶境，中午由值年庄頭擺設飯擔，不過受到新冠肺炎疫情影響，頭家與委員將開會研議進香是否延期、停辦或縮小規模，而千人吃飯擔則考量防疫決定取消。

今年輪由北勢庄值年，張姓值年爐主指出，四庄媽進香、遊庄遶境文化，已有100多年歷史，每年媽祖誕辰，四庄媽會南下彰化南瑤宮、新港奉天宮、北港朝天宮參拜，舉行刈火儀式後，返回通霄遶境4個庄頭，中午則由輪值庄頭沿街擺飯擔，早期是為了酬謝陣頭、慰勞參與的信眾，如今已變成地方特有的進香文化。

通霄四庄媽每年南下北港進香，考量防疫可能會縮小規模舉辦或延期、取消，千人吃飯擔習俗則考量人潮聚集及共餐，決定暫停舉辦1次，圖為去年吃飯擔的盛況。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

張姓值年爐主表示，四庄媽進香參與人數眾多，在通霄鎮僅次於白沙屯媽祖進香，去年就有6、7台遊覽車跟隨，不料今年疫情嚴峻，頭家與委員們對於是否如期舉辦進香傷透腦筋，不過吃飯擔的活動確定取消1次，主要考量病毒潛伏期長，人潮聚集加上共餐，若有萬一，大家都擔不起責任。

4庄頭所在地的里長們認為防疫當前，任何決定都肩負著重大責任，有人認為進香取消或延期的機會大，不過也有里長認為進香還是會如期舉行，不過會縮小規模，僅由約20多人的頭家與轎班人員前往，不過最終決定仍待開會決議後公告。

通霄四庄媽每年南下北港進香，考量防疫可能會縮小規模舉辦或延期、取消，千人吃飯擔習俗則考量人潮聚集及共餐，決定暫停舉辦1次，圖為去年吃飯擔的盛況。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

通霄四庄媽每年南下北港進香，考量防疫可能會縮小規模舉辦或延期、取消，千人吃飯擔習俗則考量人潮聚集及共餐，決定暫停舉辦1次，圖為去年吃飯擔的盛況。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

通霄鎮媽祖信仰文化興盛，位在通西里的慈惠宮29日也開會決定取消今年的北港進香活動，宮方表示，同樣是因應防疫需求而取消，無法延期主要是因為每年都是固定在農曆3月22日出發，沒有擲筊擇期的傳統；位於通灣里的慈后宮則表示，進香活動是否舉行還有待管委會開會研議。

(中時 )