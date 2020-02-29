給人搞笑、敢扮醜，表演方式獨樹一格的女星恬娃，日前自爆有尿床困擾，隔天起床後驚覺自己躺在水裡，尿床照片曝光後，引網熱議討論。她日前投下震撼彈要推「全裸寫真集」，更先拋丁字褲照供網友搶先看。事後又改口不出了，改以裸奔方式，當時網勸「先不要」。

女星尿床／恬娃自爆尿床被單溼答答 美女博士：膀胱恐老化

自稱永遠十八歲、心裡有個小女孩的恬娃，時常在臉書分享生活點滴、自製長輩貼圖四處傳送，無厘頭形式風格屢登媒體版面。去年大選恬娃為挺鴻海董事長郭台銘選總統，有意推出全裸寫真集，將全數所得捐給郭，卻遭郭直接拒絕連忙急煞車。

女星恬娃誓言再甩6公斤就推寫真，尺度由網友投票決定。（照片/ 《中時電子報》資料照）

事隔數月後，恬娃今(29日)向《中時電子報》記者透露「近來屢登上媒體，走在路上很多年輕人都會叫我恬娃姐，真的很感動」，她更表示「路人還會問我什麼時候要出全裸寫真集。」記者追問「妳有預計什麼時候推出？」恬娃笑稱「我現在56公斤實在胖很多，減到50公斤後，讓網友投票想看露的尺度。」

自稱永遠18歲的恬娃，坦言很想有演戲、主持表演的舞台機會。（照片/《中時電子報》資料照）

(中時電子報)