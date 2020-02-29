烏克蘭媒體NV今晚報導，烏克蘭總理洪查魯克（Oleksiy Honcharuk）2度提交辭呈，因為有報導稱，總統澤倫斯基可能正準備將他撤換。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）26日召開國會特別會議，烏克蘭媒體報導，會議議程可能包括討論政府人事變動。

此時，烏克蘭人民對澤倫斯基政府的信心已經下滑。喜劇演員出身的澤倫斯基去年在總統大選贏得壓倒性勝利，他承諾要結束烏東頓巴斯（Donbass）地區的戰事，並解決貪腐問題。

NV報導，副總理史米加（Denys Shmygal）可能會被任命為代理總理，直到政府物色到正式替代洪查魯克的人選為止。

洪查魯克上週否認他已遞交辭呈，或已與澤倫斯基討論辭職一事。不過，今年1月外洩的錄音檔中，洪查魯克發表貶損澤倫斯基的言論，在這之後，洪查魯克的總理職位便一直受到檢視。

澤倫斯基本人承認曾與商人帝普科（Serhiy Tihipko）會面。帝普科也是名資深政治人物，為烏克蘭媒體報導中呼聲很高的洪查魯克可能接班人選。

烏克蘭國會有權任免總理和政府，澤倫斯基所屬「人民公僕黨」（Servant of the People）目前在國會掌握多數席次，因此他不必得到其他政黨同意，就能將洪查魯克革職。

(中央社)