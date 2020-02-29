新北市警察之友會永和辦事處永和警友站替永和派出所警員投保。（永和警友站提供）

新北市警察之友會永和辦事處永和警友站長游景明有感警察執勤辛勞，為給予警員及警眷更好的保障，特別替永和警分局永和派出所所有警員，投保傷害及醫療險，讓他們可以無後顧之憂。

游景明表示，警察全年無休、24小時為民眾服務，有感警察常處於高危險的環境中，為永和派出所每位同仁投保團體傷害保險及團體傷害醫療險，多一份保障，讓警察能無後顧之憂專心執勤。

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