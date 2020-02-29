好貼心！永和警友站替警員投保 20:412020/02/29 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市警察之友會永和辦事處永和警友站替永和派出所警員投保。（永和警友站提供） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市警察之友會永和辦事處永和警友站替永和派出所警員投保。（永和警友站提供） 新北市警察之友會永和辦事處永和警友站長游景明有感警察執勤辛勞，為給予警員及警眷更好的保障，特別替永和警分局永和派出所所有警員，投保傷害及醫療險，讓他們可以無後顧之憂。 游景明表示，警察全年無休、24小時為民眾服務，有感警察常處於高危險的環境中，為永和派出所每位同仁投保團體傷害保險及團體傷害醫療險，多一份保障，讓警察能無後顧之憂專心執勤。 (中時 ) #永和 #警察 #傷害 #投保 #警員 也許您會感興趣 推薦閱讀 開學第1天 嘉縣警大動員護童 11:042020/02/25 社會 開學第1天 嘉縣警大動員護童 12:272020/02/25 社會 台灣富婆愛投保 65％滿期金在老母手中 13:282020/02/25 財經 越南美魔女誘分手砲 前夫升旗喀喳 龍根剩1公分 15:592020/02/26 社會 疫情延燒 產險「健康險」投保有保障 11:522020/02/27 財經 北車保全與街友扭打後昏迷不治 疑患不明肺炎 17:402020/02/27 社會 林口警分局警員於新莊住所輕生 22:252020/02/27 社會 疫情傷害 近1／3在陸企業營收大幅下降 11:472020/02/28 財經 打架嚴辦 永和警加強宣導防滋事 17:002020/02/28 社會 NBA》把妹闖禍！洛城警員洩漏Kobe墜機照 10:042020/02/29 體育 社會熱門新聞 日本能不能去？留日台生曝慘況：美景比不上一條命 - 萬象 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 桃園市將封城？ 市府：假訊息 - 社會 被嗆陸員工害生意差！基隆廟口上演 「鼎邊銼VS.奶油螃蟹」全武行 - 社會 五股工廠火警 民眾驚呼有「爆炸聲」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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