天心散發成熟自信美。（攝影／盧禕祺）

天心散發成熟自信美。（攝影／盧禕祺）

女神架式。（攝影／盧禕祺）

霸氣十足。（攝影／盧禕祺）

幸福人妻。（攝影／盧禕祺）

分享舞台劇排練心情。（攝影／盧禕祺）

天心像小女人依偎在老公金英敏身邊。（取自IG）

婚姻恩愛。（取自IG）

竇智孔（左起）、天心、屈中恆。（果陀劇團提供）

竇智孔（左起）、天心、屈中恆、郭子乾、劉亮佐。（果陀劇團提供）

天心和韓籍老公金英敏結婚3年多，婚後時常以「金太太吳天心在這兒」在社群網站分享生活點滴，最近還寫到和老公逗趣對話，她緊張韓國疫情擴散，許多班機因此取消，待在韓國的金英敏神回「泳褲已穿上」，讓網友直誇「金姊夫好幽默」。

天心為尪改變不少，以前忙工作可以放棄旅行全年無休，現在甘為另一半洗手作羹湯甚至走出戶外，「他要求不多，所以只要他說了我就OK」，對老公有求必應，顯然「寵夫」也是經營婚姻妙招之一。

韓國現成了新冠肺炎重災區，天心先前勸老公來台躲疫情，也說家人朋友都很擔心他，金英敏回她：「最近我們都別移動。謝謝大家對我好，很不好意思」，天心撩老公：「因為你人見人愛啊。」她形容老公一度臉紅。

有網友看到貼文，大剌剌直接留言：「韓國男生不是都會外遇嗎？」其他網友怒回嗆：「不管是哪個國家的男生，會外遇就是會外遇，不是只有韓國男生好嗎？」，天心則回：「目前金先生沒有呦。」高EQ獲網友激賞。

天心婚後至今最大心得是，終於明白喜歡一個人會想為對方做什麼的道理，「以前會覺得都已經在外景拍戲，誰約我踏青，瘋了啊，只會覺得好山好水好無聊」，以前怕太陽怕得要命，當老公提出要去馬爾地夫，她擔心勝過開心，後來還是去了。

她在韓國陪老公爬山，只好把自己包得像賣養樂多的阿姨；今年農曆年和老公在韓國滑雪，是她從不會想去體驗的運動，並且開始學會做一個會下廚的老婆，尤其自豪義大利麵做得好吃，「義大利麵很難做得不好吃，連我這種手殘的都會做」。

她也跟著老公在零度低溫中露營，「我一定要有廁所、水電，設施該有的要有，我不敢隨便跟他睡外面」。她回想第一次露營是用有窗戶的露營車，她第一次在外面睡覺，「風大的時候，車子還是會微微晃動，鬼影幢幢，風聲簌簌簌，我就想像看過的恐怖片都一一浮現，我很怕會不會有頭冒出來看著我，我就把老公搖醒，跟他說『我沒睡著你不准睡』，其實恐懼都是自己嚇自己」。

天心坦言老公曾傳達想生小孩的眼神，「他有種魔力，小孩和動物到他手上都變得很安定，連樊光耀和楊千霈都想讓小孩認他當乾爹；他曾說不用我照顧小孩，我覺得好像不錯，閃過5分鐘之後就醒了」。她自認沒信心、耐心當個好媽媽，「如果打罵最快，那都不對的，我小時候就這樣走過來」。

她從小被媽媽打大的，曾問媽媽為什麼不能好好講卻要打她，媽媽回她3個字「沒時間」，「媽媽要做生意能理解，後來想想，我自己耐心也不夠，那是一輩子的責任」。她說媽媽也不催生，在她25歲時，媽媽就問過她「妳要不要生小孩」？媽媽提醒她「要生就30歲前趕快生」，天心後來提起勇氣跟媽媽說「我可以不要（生）嗎」，媽媽告訴她只要自己清楚就好，所以她至今一直沒有長輩壓力。

天心和劉真多年前曾在電視劇《我的完美男人》飾演整形醫師，劇中2人是勁敵，「她的新聞出來之後，我好震驚、好難過，這麼好的女孩，拍戲回憶點滴都回來了」。她透露劉真因為講話嗲聲嗲氣，當年一起拍戲時，因為和劉真很熟了，所以曾揶揄她「妳不要裝了好不好」，劉真EQ高，笑笑的沒在意，演完之後，天心還跟劉真說「我相信妳不是裝的」，她誇劉真是個溫柔善良、沒脾氣的女孩，希望劉真能度過難關。

天心平時就注重健康，每年固定做健康檢查，透露跟老公什麼都能聊，唯一不能聊「死亡」這件事，「因為我公公、婆婆都是癌症過世的，所以他對於這方面比較不願意談」。天心說，2年前的過年期間，嫂嫂在家發起簽署放棄急救同意書，簽完還要有見證人，「因為家人只有過年才會全部聚在一起，我們沒避諱，舅舅、媽媽都簽，我也簽了，自己的生命決定，不要帶給子女麻煩，但我老公對這件事就避談」。

她現在每天和老公視訊聊天之外，同時忙3月19日起3度巡演的果陀舞台劇《步步驚笑》，她1人詮釋3角，原班底劉亮佐及加入演出的屈中恆、竇智孔、郭子乾輪番演出48個角色。

天心笑稱，此次最難的是要抓住喜劇節奏，擅長模仿的郭子乾常把導演逗得快斷氣，大夥也必須憋笑，「我這次給自己最大功課是聲音的表演有別於以往，斗哥（劉亮佐）幫我很大的忙，教我做聲音切換，他要忙自己還要照顧大家很不容易」。

天心說：「這齣舞台劇無限放大演員的能量，讓我們都樂於不停地去作角色創造，嘗遍千萬種演法，甚至這次第3度加演，我仍然會非常興奮與期待，希望再多加入一些新的感受、丟進去更多趣味新意。」

她分享排練時趣事，屈中恆看著竇智孔已丟本，輸人不輸陣也不帶劇本上台，排練時卻仍得靠副導幫忙提詞，「屈哥還很認真的走錯位，結果斗哥虧他『都給你演』」，讓大夥笑翻。

她劇中有一場分別要色誘竇智孔和屈中恆的戲，排練時，他們猴急地嘟嘴湊前去，讓楊世彭導演忍不住說：「叫小姐勾引你、急什麼。」引來笑聲連連。竇智孔排完上半場已氣喘吁吁，天心特別提醒他一定要Hold住體力，因為下半場更忙。

竇和屈演出同一個角色、不同場次，天心和他們對戲各有不同感受，「和屈哥演的時候，我把他想像成孔劉，有種崇拜和嬌羞感，和小竇對戲，因為年紀相近，比較像是男女朋友感覺，2人魅力不一樣」。

《步步驚笑》於3月19日至22日台北城市舞台、3月28日至29日高雄至德堂、4月17日至18日台南文化中心、4月25日至26日新竹縣演藝廳、9月5日至6日台中中山堂巡迴演出，購票詳情可洽兩廳院售票系統。

(中時 )