新冠肺炎（COVID-19）疫情正在全球快速擴張，為了防堵病毒傳播，各國政府都宣導民眾要時時注意自身狀況，除了檢查體溫外，更要勤洗手，記得戴口罩等等，但對於小孩子來說，更需要簡單的口訣，才容易勞記。美國一所學校就發揮巧思，列出防治新冠肺炎五步驟，不僅如此，更大玩藏頭哏，讓「WUHAN」成為超好記口訣。

一名現居於美國的網友在PTT上表示，他發現美國有學校宣導新冠肺炎防疫「有撇步」，在宣傳口訣上竟玩起藏頭哏，把簡單的5句口訣開頭組合起來竟成為「WUHAN（武漢））」！被網友狂讚這「武漢5字訣」，真的超實用！

5字訣如下：

●Wash your hands often. （勤洗手)

●Use masks properly and responsibly. （適當地使用口罩）

●Have your temperature checked daily for fever. （每日量體温確認有無發燒）

●Avoid large crowds. （避免到人群眾多場所）

●Never touch your face with unwashed hands. （未洗手時不碰臉）

網友看完紛紛大讚「這藏得好深」、「真的很會」、「原來美國也懂藏頭」。並表示，這口訣不但藏頭玩得有創意，內容也相當實用，非常好記。「專業防疫文」、「這防疫手段跟目標都很明確」、「很好記的口訣 W U H A N」、「WUHAN五字訣，防疫輕鬆學」、「實用好記，朗朗上口，己霸婚」。

(中時電子報)