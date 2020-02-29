因應2019新型新型冠狀病毒疫情，北市聯醫自3月2日起進行全院門禁管制，限制出入口並調整一般病房、加護病房探病時間，聯合醫院表示，就醫、住院、洽公民眾及陪病家屬進入醫院持健保卡、身分證或相關文件，務必配戴外科口罩並主動告知TOCC。

北市聯醫說，除和平院區為專責防疫醫院，謝絕一般病房探病外，其餘各院區一般病房探病時間分為上午11點至11點30分、晚間19點至19點30分。加護病房探病時間除和平院區為中午12點至12點30分外，其餘院區調整為上午11點至11點30分。

聯合醫院表示，會客每次限2名、陪病家屬(含照服員)每床限1名，且須出示陪伴證並量測體溫無發燒、無呼吸道症狀者才能入院陪病！建議家屬多改以通訊軟體如：LINE視訊等以滿足探病需求. 呼籲市民共同配合，以達到保護市民安全之要求。

北市聯醫提醒，民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人多擁擠的公共場所等習慣；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。

(中時 )