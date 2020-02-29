國內出現首起新冠肺炎院內群聚感染，北部50多歲婦女確診後，醫院內的1名清潔工、3名護理師也接續確診。對於新增案例的傳染途徑，目前尚未釐清，但中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，可能與手部清潔有關。

該名北部50多歲婦女2月14日因低血糖、全身倦怠就醫，並收治住院，當時無呼吸道症狀。婦女21日出現咳嗽、喉嚨痛及發燒，26日診斷有肺炎情形，28日確診新冠肺炎。當天深夜，院內的1名清潔工、3名護理師也接續確診，指揮中心今宣布國內出現首起院內群聚感染案例。

基本上，醫院內的工作人員都會配戴口罩，但為何院內感染仍染發生？張上淳表示，這當中較令人擔心的是手部的污染。若觸摸到帶有病毒的環境，再觸碰口、鼻，就會產生防護破口。

醫事司司長石崇良表示，北部婦女入院後，先在急診室住了一晚，當時的清潔人員並未與她近距離接觸，只是整理了環境。清潔人員雖有配戴口罩、手套，但卻仍染疫，推估可能環境已經遭受污染，加上未留意手部清潔所致。

至於護理人員的感染，石崇良表示，3人均為病房中的護理人員，她們的感染應與急診室的清潔人員無關。護理人員習慣更換手套，較不容易將病毒傳播予他人，但卻可能在近距離照顧病人的時候，不小心碰觸到自己，進而感染病毒。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這起群聚的傳播途徑仍在調查中，尚未曉得誰先感染、誰傳染給誰。石崇良提醒民眾，不要以為戴口罩就沒事，手部的清潔也很重要，應維持勤洗手的習慣，避免病毒上門。

(中時 )