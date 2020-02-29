有動物行為治療師在臉書貼文指出口罩管制後，不但變貴且更薄，批評政府管理不當。經濟部工業局否認，表示並沒有發現徵用出廠口罩跟過去比有較輕薄問題，且這些工廠口罩都有經衛福部認證，用的原料也一樣。研判網路上口罩較薄照片，應是不同等級口罩關係。

專長動物行為治療的獸醫師戴更基在臉書粉絲專頁貼出照片，指近日獸醫師公會販售的口罩明顯厚度明顯比疫情前的薄，但價格卻更高，質疑「政府口罩管理後怎麼是這個德行」。

工業局指出，沒看到獸醫師們放的口罩照片，不敢驟然判斷，但應該是等級不同關係。因為如果是醫療等級口罩，中間三層不織布會比較厚，例如給醫院的，每平方公尺要求有25公克布料，一般口罩則只有15公克，但即使是醫療口罩，也有分等級，要看大家需求。不少單位要求只要能防口沫就好，並不要求等級。

它們強調，徵用口罩工廠雖然加班趕工，但都是經過衛福部認證廠家，原料也跟過去相同，出廠後該局也沒發現所謂變薄問題。

(中時 )