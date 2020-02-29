在疫情防控的戰場上，浙江台商台胞慷慨解囊，捐贈物資；在復工復產的戰場上，台資企業緊急復工，共克時艱。截至目前，浙江台資企業中，已經復工復產和申請近期復工的台企超90％，其中規模以上台企復工複產率已達97.7％。

康師傅杭州頂益食品在大年初四提前復工復產，目前產能已恢復85％左右，每天可生產33至35萬箱速食麵，持續向各地輸送速食麵、飲用水等後勤保障物資。目前，康師傅控股華東地區公司已向抗疫一線捐贈了1萬餘箱方便食品。

中新社報導，康師傅控股有限公司華東區董事蘇立榮坦言，復工伊始最大的困難就是物流配送問題，原物料進不來，成品出不去，為此商務、交通等部門首批開出200余張通行證，連通了企業上下游生產供應鏈。

在加大馬力生產口罩的企業中，也有不少台企的身影與擔當。大年初一，還在台灣過年的杭州醍筠實業有限公司總經理季維義接到了當地政府要求緊急復工的通知。事實上作為一家口罩生產企業，季維義已經做好了公司提前復工複產的準備。

作為一家主做國際銷售的企業，自疫情發生以來，該公司停掉了所有國際銷售，生產的口罩全部供給大陸抗疫一線。「我們回來後發現僅剩8名本地工人在崗，口罩生產很受影響。」季維義介紹，為解決這一難題，當地十幾位村民到工廠幫忙，還有志願者來充當臨時工人，如今每天可生產約一萬隻N95口罩。

位於浙江嘉興的宏昌生物醫療科技（平湖）有限公司是一家專業生產無紡布製品的台資企業，疫情暴發後，面對緊缺的口罩需求，公司重啟了已停產六七年的口罩生產線。大年初一，該公司找出退役多年的口罩生產設備，召回具有口罩生產經驗的14名工人，全力生產醫用口罩。

疫情之下，不少企業難免受到衝擊。而幾乎同時出台的浙江多項扶持政策，也讓台企感受到了政府與其共渡難關的信心。

寧波威霖住宅設施有限公司地處寧波市象山縣。在當前疫情形勢依然嚴峻的情況下，按照當地政府復工要求，優先安排本地員工占比大的企業復工，這對於有70％的員工是外地人員的威霖來說是一個極大的挑戰。

作為當地重點台資工業企業，該企業在政府支援下，成為象山首批獲批復工的企業。如在復工複產過程中，相關部門幫助企業引進專業的核酸檢測機構，用於甄別返崗員工健康狀況，為準時、安全、有序復工提供強大助力。

當前浙江出台多項法律、金融、稅收等領域政策，支持台企復工複產。如中國農業銀行浙江省分行專項按排人民幣100億元信貸規模支援台資企業復工複產增量流動資金貸款需求。對總體經營穩定具備發展前景但受此次疫情影響暫時受困的台資企業不抽貸、不斷貸、不壓貸等。

杭州台協會長周鮑華指出，此次疫情是對台企特別是中小企業的一個考驗，但隨著政府出台多項幫扶政策，台企也可以充分利用這些優惠政策壯大自己，危機亦是轉機。

(旺報 )