義大利威尼托（Veneto）大區區長柴亞（Luca Zaia）昨天因武漢肺炎疫情蔓延而批評中國，並稱中國人會吃活鼠。柴亞今天為這些言論道歉。

路透社報導，義大利迄今至少有21人死於武漢肺炎，而威尼托是疫情最嚴重的地區之一。柴亞將義大利疫情爆發歸咎於中國，稱中國不同於義大利，衛生情況不佳。

柴亞昨天接受電視台訪問時說：「我們威尼托人或義大利人的衛生情況、或者我們的文化訓練是，經常沐浴、洗滌和洗手。中國為這場流行病付出重大代價是個文化事實，我們眼看他們都會吃活老鼠，或做其他類似的事。」

對此，中國駐義大利大使館今天在臉書貼文?：「在中國和義大利攜手抗擊疫情的關鍵時刻，個別義大利政客卻無端攻擊抹黑中國人民。這種言行拙劣不堪、令人不齒。」

柴亞今天告訴義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）：「我同意，我的話聽來刺耳，如果冒犯到任何人，抱歉！我要說的是，在食品衛生和安全的管控方面，每個國家作法不一。」

中國武漢去年12月出現2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，科學家相信，相關病毒可能是由當地一座海鮮市場販售的野生動物傳染給人類，而這些動物包括蝙蝠和蛇等等。中國1月間暫時關閉了所有這類市場，並警告，吃野味會對公共衛生和安全構成威脅。

最新資料顯示，義大利武漢肺炎確診病例累計將近900起，成為歐洲疫情最嚴重的國家。

(中央社)