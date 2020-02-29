全球最大的武器研發與供應商洛克希德·馬丁公司(Lockheed Martin)，公開高高超音速武器系統的圖片，是AGM-183A空射快速反應武器(ARRW)的彈頭段，它的外觀相當銳利。

去年6月，美國空軍公布了AGM-183A的首次試射照片，是由B-52同溫層堡壘轟炸機( Stratofortress)在機翼下安裝這型飛彈，當時的外型引發討論，因為太過尋常，傳統的圓錐型。不過當時就有專家推測，我們所看到的圓錐型外觀，只是整流罩而已，真正的高超音速滑翔體(HGV)就在整流罩之下，如今洛馬公布的圖片，證實了這個說法。

美國空軍去年發布的AGM-183AGM-183測試照片，白色圓錐型的是外殼整流罩。(圖/愛德華空軍基地)

防衛部落格(Defence-Blog)報導，軍事專家和分析人員相當重視這張新圖片，因為這提供了外界對高速滑翔體的詳細線索。它有著極為流線型、相當尖銳的外觀，這是空氣動力學的結果必須將阻力減到最低，但同時又需要在高空高速環境下滑翔，並且能夠操縱。

洛馬在幾年前發布的高超音速滑翔體(HGV)的照片，與現在公布的AGM-183很類似。(圖/洛克希德馬丁)

洛馬公司在高超音速技術的研究，已經超過30年。即使沒有美國政府的計畫標案，該公司仍然沒有中斷的在該領域上進行了大量投資，包括高超音速打擊能力，和防禦這類型高音速威脅的方式，換言之，洛馬同時「研究矛，也研究盾」。

AGM-183A是美國空軍（USAF）與洛馬研發的高超音速打擊武器，有望在2022財政年度，達到早期運營能力。

除了美國，俄羅斯與中國大陸也都有類似的武器，比如俄國的「鋯石」、「匕首」，都是號稱5馬赫以上的巡弋飛彈，這是最新的軍備競爭。

(中時電子報)